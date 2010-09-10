Сообщение klonik » Вчера, 19:29

При очередной покупке металлопроката столкнулись с тем, что продавцы массово меняют цены. А это значит, что стоимость заказа ты узнаешь уже после сборки, да и то она может поменяться. Ситуация довольно неприятная, когда это закончится, есть у кого информация?