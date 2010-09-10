Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

louis Гость RZN.info Сообщения: 18 Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24 Выбор генератора для больших объектов Цитата Сообщение louis » Сегодня, 00:01 Столкнулся с ситуацией, когда нужно было обеспечить надежное энергоснабжение на строительной площадке. Проблема заключалась в том, что стандартные решения не подходили по мощности и стабильности работы. Друзья посоветовали рассмотреть возможность аренды генератора на 360 кВт, так как он идеально подходит для обеспечения бесперебойного энергоснабжения на крупных объектах. Понял, что это оптимальное решение, особенно если не хочется приобретать оборудование в собственность. Компанию для аренды искал долго, но в итоге выбрал "ПромЭнергоСервис". У них удобные условия сотрудничества и большой опыт работы. Если кому-то нужна аренда генератора 360 кВ https://pes-generator.ru/arenda-generat ... gu-360-kvt в Москве, рекомендую обратиться. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»