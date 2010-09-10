Сообщение zevc » Сегодня, 18:14

Как выбрать казино, чтобы не было проблем с выводом? Сначала повелась на рекламу одного блогера, поиграла, с первого раза выиграла, но вывести не смогла. Деньги возвращали на депозит несколько раз по надуманным причинам, потом я их проиграла. Сейчас еще раз хочу, но переживаю из-за возможного повторения ситуации.