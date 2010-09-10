Казино
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Казино
Как выбрать казино, чтобы не было проблем с выводом? Сначала повелась на рекламу одного блогера, поиграла, с первого раза выиграла, но вывести не смогла. Деньги возвращали на депозит несколько раз по надуманным причинам, потом я их проиграла. Сейчас еще раз хочу, но переживаю из-за возможного повторения ситуации.
Re: Казино
Могу вам это https://narazi.media/ казино посоветовать, никогда у них проблем с выводом не было. Если даже что-то при оформлении заявки не так укажете, то всегда можно обратиться в службу поддержки и она быстро все поправит. На будущее перед тем, как депозит вносить, советую читать условия и отзывы. В условиях есть лимиты на вывод, а отзывы вам подскажут, стоит ли вообще с этим казино связываться или лучше пройти мимо.
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