Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 18:14

Как выбрать казино, чтобы не было проблем с выводом? Сначала повелась на рекламу одного блогера, поиграла, с первого раза выиграла, но вывести не смогла. Деньги возвращали на депозит несколько раз по надуманным причинам, потом я их проиграла. Сейчас еще раз хочу, но переживаю из-за возможного повторения ситуации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1926
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 18:14

Могу вам это https://narazi.media/ казино посоветовать, никогда у них проблем с выводом не было. Если даже что-то при оформлении заявки не так укажете, то всегда можно обратиться в службу поддержки и она быстро все поправит. На будущее перед тем, как депозит вносить, советую читать условия и отзывы. В условиях есть лимиты на вывод, а отзывы вам подскажут, стоит ли вообще с этим казино связываться или лучше пройти мимо.
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