Сообщение klonik » 37 минут назад

Подсмотрела на форуме, что некоторые мамы объединяются и закупают вещи на детей оптом, там дешевле выходит. К сожалению, у меня нет подруг, которым такое бы могла предложить. Может, тут кто хочет объединиться? Нам нужна одежда на осень.