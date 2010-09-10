Детские шарики
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Детские шарики
Подсмотрела на форуме, что некоторые мамы объединяются и закупают вещи на детей оптом, там дешевле выходит. К сожалению, у меня нет подруг, которым такое бы могла предложить. Может, тут кто хочет объединиться? Нам нужна одежда на осень.
Re: Детские шарики
Могу вам предложить на сайте https://shapki-odezda.com.ua/ua/g966540 ... skie-optom посмотреть шапку для ребенка. Я на днях буду делать оптовый заказ для нашего магазина, могу помочь сэкономить. Правда, доставку вам придется самостоятельно оплатить. Или, если мы с вами в одном городе, можете приехать ко мне в магазин, так отдам. В целом же идея с закупками не плохая, но там очень много нюансов, которые не всем известны.
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