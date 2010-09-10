Сообщение zevc » Вчера, 14:28

Очень мне понравилась туя Випкорд. Хорошо бы вписалась в дизайн моего участка. Только вот не думала, что ее так трудно будет приобрести. Смотрела в нескольких питомниках Москвы и области, так и ничего не нашла. Если вы знаете, где ее можно приобрести буду очень рада вашей помощи.