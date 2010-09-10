Подскажите
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Подскажите
Очень мне понравилась туя Випкорд. Хорошо бы вписалась в дизайн моего участка. Только вот не думала, что ее так трудно будет приобрести. Смотрела в нескольких питомниках Москвы и области, так и ничего не нашла. Если вы знаете, где ее можно приобрести буду очень рада вашей помощи.
Re: Подскажите
Здравствуйте, посмотрите вот в этом питомнике https://thujas.ru/catalog/tui_vipkord/ . Я всегда туи покупаю у них и мне очень нравиться. Сам питомник находить в Московской области, но осуществляет доставку растений в Москву. Вы можете купить тую складчатая Випкорд как из наличия в каталоге, так и под заказ. Но мне нравиться самой лично приезжать в питомник и погулять, посмотреть какие растения у них есть. Ассортимент туи, конечно у них очень большой. Вряд ли вы еще где-то найдете больше чем в этом питомнике. Самое интересное, что тут представлены туи как российские, так и привезённые из-за рубежа. Например, очень много из Польши. Кстати, Випкорд представлена в этом питомнике именно Польская.
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