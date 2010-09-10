Сообщение zevc » Вчера, 14:36

Ребенку сказали, что нужно сделать при вакцинации адс м анатоксин. Если честно, то я очень переживаю как он ее перенесет. Когда взрослым делают в бедро и то очень больно, а тут мне сказали, что в лопатку и еще глубоко. Кто делал эту прививку, как ребенок перенес?