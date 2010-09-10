Подскажите
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Подскажите
Ребенку сказали, что нужно сделать при вакцинации адс м анатоксин. Если честно, то я очень переживаю как он ее перенесет. Когда взрослым делают в бедро и то очень больно, а тут мне сказали, что в лопатку и еще глубоко. Кто делал эту прививку, как ребенок перенес?
Re: Подскажите
Действительно, вакцина адс м анатоксин не легкая. Но она очень нужна, особенно деткам. А вы в курсе, что ее нужно вводить не один раз? Если нет, то я рекомендую более подробно об этой вакцине узнать тут https://virilisgroup.ru/vakcina/ads-m-anatoksin . Когда моему ребенку делали, я практически весь интернет облазила, чтобы собрать всю информацию об этом препарате. Чего-то катастрофического я не нашла. Наоборот, многие говорили, что он лучше переносится чем другие. Я могу вам посоветовать во время вакцины ребенка отвлекать и веселить. Только там можно облегчить введение этого препарата. Он нужен, конечно, поэтому лучше его сделать пока малыши маленькие.
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