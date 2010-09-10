Казино

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Встречали ли вы бонусы на депозит, которые невозможно отыграть? На баланс было внесена тысяча рублей, еще две тысячи сверху накинуло казино. В общей сложности ставок по разным играм было сделано тысяч на тридцать, пять сейчас выигрыш, но вывести все равно нельзя…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 12:59

А в условиях что написано? Я когда бонусы вавада получаю, первым делом читаю, что там по условиям. Чаще всего встречается, что вот этот бонус, который вам дало казино, выводить нельзя. То есть все, что с него выиграли, выводу подлежит. Попробуйте вывести три тысячи, чтобы две бонусные остались на счету. Скорее всего, вывод будет успешным, плюс у вас останутся деньги на следующую игру.
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