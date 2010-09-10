Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Казино
Встречали ли вы бонусы на депозит, которые невозможно отыграть? На баланс было внесена тысяча рублей, еще две тысячи сверху накинуло казино. В общей сложности ставок по разным играм было сделано тысяч на тридцать, пять сейчас выигрыш, но вывести все равно нельзя…
Re: Казино
А в условиях что написано? Я когда бонусы вавада получаю, первым делом читаю, что там по условиям. Чаще всего встречается, что вот этот бонус, который вам дало казино, выводить нельзя. То есть все, что с него выиграли, выводу подлежит. Попробуйте вывести три тысячи, чтобы две бонусные остались на счету. Скорее всего, вывод будет успешным, плюс у вас останутся деньги на следующую игру.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: klonik и 5 гостей