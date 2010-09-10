Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Встречали ли вы бонусы на депозит, которые невозможно отыграть? На баланс было внесена тысяча рублей, еще две тысячи сверху накинуло казино. В общей сложности ставок по разным играм было сделано тысяч на тридцать, пять сейчас выигрыш, но вывести все равно нельзя…