Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 09:00

klonik писал(а): Встречали ли вы бонусы на депозит, которые невозможно отыграть? На баланс было внесена тысяча рублей, еще две тысячи сверху накинуло казино. В общей сложности ставок по разным играм было сделано тысяч на тридцать, пять сейчас выигрыш, но вывести все равно нельзя…

Какой-то разводняк... Обидно. Я не играю в казино, так что и не знаю, что сказать.