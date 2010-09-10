Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:55

Здравствуйте, я работаю дизайнером. По своей работе часто заказчиков не устраивают их окна. Хотелось бы найти компанию для постоянного сотрудничества. Чтобы цены были приемлемые и качество высокого качества. Если можете что подсказать буду очень благодарна вам за это.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:16

Добрый день, компания Окна Град для архитекторов и дизайнеров предлагает свои услуги. Вы можете связаться с представителем компании и уточнить интересующие вопросы. А так они специализируются на создании высококачественных светопрозрачных конструкций для дизайнеров и архитекторов. Они могут предоставить образцы конструкций, чтобы могли не только увидеть, но и оценить качество материалов, технические характеристики и дизайн. Так с помощью образцов гораздо проще можно определиться с конструкцией, которая отлично впишется в интерьер. Так же у них есть специальная бонусная система, что делает сотрудничество более приятной.
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