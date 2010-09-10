Подскажите
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Подскажите
Нам для производства мягкой мебели нужны независимые пружины. Подскажите, у какой компании лучше всего приобрести? Где выгоднее, надежнее и самое главное, чтобы была быстрая доставка? Если вы сотрудничаете с какой-то компанией, то поделитесь данными?
Re: Подскажите
Если вам пружины нужны оптом, то я вам могу предложить обратиться в маркетплейс мебельной фурнитуры https://soloma.tech/category/pruzhinnye-bloki-268 . Они занимаются реализацией независимых и зависимых пружин от современных производителей, которые находятся на российском рынке. Маркетплейс сам занимаетесь отгрузкой и доставкой продукции. Ценник вполне приемлемый, выходит гораздо дешевле нежели покупать по отдельности напрямую у компаний. Самое главное, что если у вас возникли какие-то вопросы, то на сайте можно связаться с менеджером и уточнить интересующие вопросы по поводу ассортимента или доставки. В общем, если вам нужны комплектующие для мягкой мебели, то я рекомендую обратиться в этот маркетплейс.
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