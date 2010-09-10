Сообщение zevc » Вчера, 17:25

Нам для производства мягкой мебели нужны независимые пружины. Подскажите, у какой компании лучше всего приобрести? Где выгоднее, надежнее и самое главное, чтобы была быстрая доставка? Если вы сотрудничаете с какой-то компанией, то поделитесь данными?