Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:33

Приветствую, подскажите, есть ли доставка готовой еды чтобы было вкусно, разнообразное меню и для худеющих и болеющих были варианты покушать? Хотим заказывать на работу, у нас все в разнобой - одна худеет, вторая с желудком мается, третьей мышечная масса нужна, она в зал ходит.
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