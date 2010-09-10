Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, есть ли доставка готовой еды чтобы было вкусно, разнообразное меню и для худеющих и болеющих были варианты покушать? Хотим заказывать на работу, у нас все в разнобой - одна худеет, вторая с желудком мается, третьей мышечная масса нужна, она в зал ходит.
Re: Подскажите
Доброго времени суток, при таком разнобое вам просто доставка обычных обедов или готовой еды вряд ли поможет, слишком у всех разные требования. Посмотрите в Левел Китчен, у них питание в Москве есть для разных категорий, у них вы сможете найти питание и для худеющих, и для толстеющих, и для не очень здорового желудочно-кишечного тракта)
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