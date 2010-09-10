Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:33

Приветствую, подскажите, есть ли доставка готовой еды чтобы было вкусно, разнообразное меню и для худеющих и болеющих были варианты покушать? Хотим заказывать на работу, у нас все в разнобой - одна худеет, вторая с желудком мается, третьей мышечная масса нужна, она в зал ходит.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:20

Доброго времени суток, при таком разнобое вам просто доставка обычных обедов или готовой еды вряд ли поможет, слишком у всех разные требования. Посмотрите в Левел Китчен, у них питание в Москве есть для разных категорий, у них вы сможете найти питание и для худеющих, и для толстеющих, и для не очень здорового желудочно-кишечного тракта)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя