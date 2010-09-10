Сообщение zevc » Вчера, 18:33

Приветствую, подскажите, есть ли доставка готовой еды чтобы было вкусно, разнообразное меню и для худеющих и болеющих были варианты покушать? Хотим заказывать на работу, у нас все в разнобой - одна худеет, вторая с желудком мается, третьей мышечная масса нужна, она в зал ходит.