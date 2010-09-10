Сообщение zevc » 27 минут назад

Лет в шестнадцать очень сильно мечтала о сережках каффах, но мама была категорически против. Потом как-то оно забылось, а тут снова увидела в магазине. Захотелось с новой силой, вот только возраст останавливает. В тридцать такое носить еще не поздно?