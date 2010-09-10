Подскажите
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Подскажите
Лет в шестнадцать очень сильно мечтала о сережках каффах, но мама была категорически против. Потом как-то оно забылось, а тут снова увидела в магазине. Захотелось с новой силой, вот только возраст останавливает. В тридцать такое носить еще не поздно?
Re: Подскажите
Нет, конечно, каффы на уши не имеют возраста. Это же украшение, можно подобрать подходящее по дизайну хоть для восьмидесятилетней леди. Ну, может про восемьдесят лет я погорячилась. Зато точно знаю, что в пятьдесят четыре такие серьги отлично смотрятся в ушах – проверенно моей мамой. У нее они разные, носит и не стесняется, ей очень идет. Так что берите, нормальный у вас возраст.
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