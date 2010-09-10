Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1934
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:12

Лет в шестнадцать очень сильно мечтала о сережках каффах, но мама была категорически против. Потом как-то оно забылось, а тут снова увидела в магазине. Захотелось с новой силой, вот только возраст останавливает. В тридцать такое носить еще не поздно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:38

Нет, конечно, каффы на уши не имеют возраста. Это же украшение, можно подобрать подходящее по дизайну хоть для восьмидесятилетней леди. Ну, может про восемьдесят лет я погорячилась. Зато точно знаю, что в пятьдесят четыре такие серьги отлично смотрятся в ушах – проверенно моей мамой. У нее они разные, носит и не стесняется, ей очень идет. Так что берите, нормальный у вас возраст.
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