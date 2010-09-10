Подскажите
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Подскажите
Кто-то сталкивался когда-нибудь с заказом кованых изделий? Хотим на даче ограждения заменить, калитку изготовить, ставни на окна. Никогда не приходилось сталкиваться раньше.
Re: Подскажите
Мы тоже в этом году тоже заменили ограду на даче. Всё-таки металлические изделия делаются на века, считаю. По крайней мере, хочется в это верить)) Обращались сюда grandkovka.ru. Приехали, замерили, эскизы начертили, всё согласовали и принялись за работу. Очень хорошо изготовили, придраться не к чему. Советую и вам!
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