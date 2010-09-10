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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1939 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 12:17 Кто-то сталкивался когда-нибудь с заказом кованых изделий? Хотим на даче ограждения заменить, калитку изготовить, ставни на окна. Никогда не приходилось сталкиваться раньше. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1940 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:40 Мы тоже в этом году тоже заменили ограду на даче. Всё-таки металлические изделия делаются на века, считаю. По крайней мере, хочется в это верить)) Обращались сюда grandkovka.ru . Приехали, замерили, эскизы начертили, всё согласовали и принялись за работу. Очень хорошо изготовили, придраться не к чему. Советую и вам! Вернуться к началу

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