Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Сегодня, 12:23

Добрый день, планирую в ближайшее время обзавестись китайским автомобилем Jetour. Только вот где лучше брать в Москве? Сама проживаю я в Саратове и не хотелось бы ехать далеко. Может есть какая-нибудь возможность купить, чтобы далеко не ездить?
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