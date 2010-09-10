Покупка авто
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Покупка авто
Добрый день, планирую в ближайшее время обзавестись китайским автомобилем Jetour. Только вот где лучше брать в Москве? Сама проживаю я в Саратове и не хотелось бы ехать далеко. Может есть какая-нибудь возможность купить, чтобы далеко не ездить?
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