Покупка авто
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Покупка авто
Добрый день, планирую в ближайшее время обзавестись китайским автомобилем Jetour. Только вот где лучше брать в Москве? Сама проживаю я в Саратове и не хотелось бы ехать далеко. Может есть какая-нибудь возможность купить, чтобы далеко не ездить?
Re: Покупка авто
Здравствуйте, так в Саратове есть официальный дилер Jetour, можно у них купить. И никуда вам за автомобилем и не продеться ехать. А какие автомобили есть у дилера в наличии вы можете посмотреть jetour-amr.ru. Конечно, можно посмотреть какие автомобили имеются в наличии и какая их стоимость. Но лучше всего, конечно посетить самим автомобильный салон. Потому что может быть скидки, акции и возможны даже индивидуальные предложения. А у вас есть старый автомобиль? Если есть, то ведь его можно сдать в Трейд-ин и тогда автомобиль новый вас обойдется еще дешевле. Так что имейте ввиду, что в Саратове есть официальный дилер Jetour.
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