Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1939
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 12:52

Мне нужна сертификация продукции, но я не знаю в какую компанию обратиться за помощью? Если вы знаете надежную компанию, то буду очень благодарна за предоставленную информацию. Хотелось бы по сотрудничать с надежной и самое главной с компанией, которая разбирается в этом вопросе.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1940
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:34

Обратитесь сюда https://light-stepp.ru . Я думаю, что вам эта компания поможет в получении сертификата на вашу продукцию. Потому что компания работает на протяжение ни одного десятилетия и имеет довольно-таки большой опыт в своей сфере. Сертификацию вы получите в кратчайшие сроки, так как знает, что сертификация нужна в самые кратчайшие сроки. Оформление сертификации продукции может быть завершено в максимально сжатые сроки, иногда за один рабочий день. Если вы обратитесь в эту компанию, то будьте уверены, что вы получите полный спектр услуг по сертификации продукции. Начиная от оформления нормативно-технической документации и заканчивая международными сертификатами по стандартам ISO и другим требованиям.
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