HANGCHA CPCD25-XW33E-RT

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

HANGCHA CPCD25-XW33E-RT

Сообщение Радищева » Вчера, 13:28

Через какой сайт можно купить погрузчик HANGCHA CPCD25-XW33E-RT?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: HANGCHA CPCD25-XW33E-RT

Сообщение Шапошникова » Вчера, 15:01

Такой внедорожный погрузчик можно заказать через сайт дистрибьютора этой китайской техники HANGCHA https://hc-lift.ru/vnedorozhnye-pogruzchiki Насколько мне известно у модели CPCD25-XW33E-RT грузоподъемность 2,5 тонны. Точно для вас это не будет мало? Может быть доплатите и купите погрузчик помощней.
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