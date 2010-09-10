HANGCHA CPCD25-XW33E-RT
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
HANGCHA CPCD25-XW33E-RT
Через какой сайт можно купить погрузчик HANGCHA CPCD25-XW33E-RT?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: HANGCHA CPCD25-XW33E-RT
Такой внедорожный погрузчик можно заказать через сайт дистрибьютора этой китайской техники HANGCHA https://hc-lift.ru/vnedorozhnye-pogruzchiki Насколько мне известно у модели CPCD25-XW33E-RT грузоподъемность 2,5 тонны. Точно для вас это не будет мало? Может быть доплатите и купите погрузчик помощней.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя