Сообщение klonik » Вчера, 20:39

Здравствуйте, всем известно, что никотиновая кислота положительно сказывается на состоянии волос. В аптеках представлено несколько производителей этой удивительной кислоты. А вот какая лучше всего, какая действует очень хорошо на волосы и как ее правильно применять?