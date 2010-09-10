Никотиновая кислота для волос
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Никотиновая кислота для волос
Здравствуйте, всем известно, что никотиновая кислота положительно сказывается на состоянии волос. В аптеках представлено несколько производителей этой удивительной кислоты. А вот какая лучше всего, какая действует очень хорошо на волосы и как ее правильно применять?
Re: Никотиновая кислота для волос
Добрый день, я тоже решила недавно пройти курс восстановления волос и использовать для этого никотиновую кислоту. Сначала я взяла неизвестного производителя и если честно не очень понравилось мне. А потом купила от RENEWAL и начала применять. Через две недели уже увидела результат. Самое главное применять никотиновую кислоту по инструкции. А найти ее можете тут myniacin.com. На самом деле очень хорошее средство, которое можно периодически применять для волос. Самое главное, что оно стоит недорого и доступно во всех аптеках. Если правильно применять, все делать по инструкции, то и результат вас не заставит долго ждать.
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