Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! Кто часто делает заказ во «Вкусно и точка»? Дочь у меня очень любит еду из этого заведения. Чтобы ее радовать часто приходиться заказывать. Недешево там конечно заказывать. Может можно как-то делать заказы более экономично?
Re: Подскажите
Привет, я сама очень люблю «Вкусно и точка» я уже ничего не говорю о детях и подростках. Есть актуальные промокоды вкусно и точка и их можно использовать. Тогда заказывать получается выгоднее. Иногда можно какое-то блюдо заказать с 50% скидкой или вообще с купоном приобрести за 1 рубль. Вроде мелочь, а знаете, как приятно и экономит семейный бюджет. Особенно в том случае, если вы часто совершаете заказ в этом заведение. Мне вот больше всего нравится акция, когда предлагают любимое блюдо за 1 рубль. А еще частенько предлагают вернуть кэшбэк баллами за покупку. Я вам рекомендую постоянно отслеживать и использовать свежие промокоды и акции.
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