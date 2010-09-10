Сообщение klonik » Вчера, 20:48

Девочки, привет! Кто часто делает заказ во «Вкусно и точка»? Дочь у меня очень любит еду из этого заведения. Чтобы ее радовать часто приходиться заказывать. Недешево там конечно заказывать. Может можно как-то делать заказы более экономично?