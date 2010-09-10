Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1939
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:48

Девочки, привет! Кто часто делает заказ во «Вкусно и точка»? Дочь у меня очень любит еду из этого заведения. Чтобы ее радовать часто приходиться заказывать. Недешево там конечно заказывать. Может можно как-то делать заказы более экономично?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1940
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:00

Привет, я сама очень люблю «Вкусно и точка» я уже ничего не говорю о детях и подростках. Есть актуальные промокоды вкусно и точка и их можно использовать. Тогда заказывать получается выгоднее. Иногда можно какое-то блюдо заказать с 50% скидкой или вообще с купоном приобрести за 1 рубль. Вроде мелочь, а знаете, как приятно и экономит семейный бюджет. Особенно в том случае, если вы часто совершаете заказ в этом заведение. Мне вот больше всего нравится акция, когда предлагают любимое блюдо за 1 рубль. А еще частенько предлагают вернуть кэшбэк баллами за покупку. Я вам рекомендую постоянно отслеживать и использовать свежие промокоды и акции.
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