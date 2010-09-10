Сплит-система
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Сплит-система
Сейчас выбираю сплит-систему, вроде спрос на них упал и ценник немного скинулся. Посоветуйте на какую сплит-систему мне лучше всего обратить внимание? Может, вы какой-то конкретной пользуетесь, и она вам нравиться?
Re: Сплит-система
Я сама в этом году впервые установила сплит-систему дома. Мне все советовали поставить gree pular inverter. В принципе я и взяла по советам, брала недорогой и не жалею вообще о своем выборе. Довольно-таки мощный, при этом не шумный. Отлично выполняет свои заявленные функции. В этом сезоне меня очень хорошо спасал от жары. Дело в том, что я сейчас работаю удаленно и жара негативно сказывалась на моей работе. Поэтому я установила кондиционер. На самом деле я советую рассматривать среди таких моделей их немного, но есть из чего выбрать. Мне кажется, что настенная сплит-система является самой удобной в настоящее время.
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