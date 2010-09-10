Сообщение klonik » Вчера, 21:07

Сейчас выбираю сплит-систему, вроде спрос на них упал и ценник немного скинулся. Посоветуйте на какую сплит-систему мне лучше всего обратить внимание? Может, вы какой-то конкретной пользуетесь, и она вам нравиться?