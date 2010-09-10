Прокат авто
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Прокат авто
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, на каком сайте можно посмотреть и взять в аренду автомобиль премиум класса в городе Уфа. Буду признательна за ссылку на их сайт либо их контакты.
Re: Прокат авто
Добрый день, я вам посоветую, обратиться к ним за помощью, вот их ссылка http://lux-drive.ru/ . Здесь вы найдете классные автомобили в хорошем качестве и профессиональных водителей, которые смогут вас отвезти в любую точку, если вдруг вы будете рассматривать, услугу взять на прокат с водителем. Сами недавно выбрали данную услугу.
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