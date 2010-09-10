Сообщение Papenko » Сегодня, 13:02

Добрый день. В нашей области есть недобросовестный исполнитель сварочных работ и услуг по ковке Коваленко Н.В., который берёт предоплату и обещает выполнить заказ, но заказ не выполняет и предоплату полностью не возвращает. Часть предоплаты потом возвращает, чтобы правоохранительные органы не возбуждали дело о мошенничестве или незаконном обогащении. Сначала действовал от лица своего ИП, потом оформил ИП на свою супругу Коваленко А.А. (также действовала на сайтах магия-металла.рф, ковка-дом.рф и др.), теперь действует от имени ИП своей матери (ИП Коваленко Л.Н.,ИНН: 622702542487, находится в процессе ликвидации). На текущий момент против них уже подано более десятка заявлений в суд по Закону о защите прав потребителя, но он не предусматривает уголовной ответственности. Если Вы столкнулись с этими лицами и остались без денег и без заказа и хотите участвовать в коллективном заявлении в прокуратору и Следственный Комитет РФ, то просим откликнуться по телефону +792096856тридцатьвoceмь (также доступен Телеграм и WhatsApp)