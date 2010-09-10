Сообщение klonik » Сегодня, 17:54

Стоит ли сейчас заниматься древесным углем? У нашей компании есть возможность начать работать в ту сторону, но нет понимания нужно ли оно. Если вдруг кто-то может составить прогноз или порекомендовать специалиста по этой теме отпишитесь, пожалуйста.