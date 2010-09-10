Подскажите
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Подскажите
Стоит ли сейчас заниматься древесным углем? У нашей компании есть возможность начать работать в ту сторону, но нет понимания нужно ли оно. Если вдруг кто-то может составить прогноз или порекомендовать специалиста по этой теме отпишитесь, пожалуйста.
Re: Подскажите
Есть готовый анализ рынка древесного угля в России, можете данные из отчета брать за основу. От себя скажу, что если нет больших производственных мощностей, то и не стоит начинать. Там, в конце отчета, есть данные по закупкам. В том числе и по государственным, за счет которых сейчас многие производители выживают. Без опыта и профессионального оборудования таких объемов добиться не реально.
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