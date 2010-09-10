Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Очень хочу в прихожую установить подвесной шкаф. Такой я увидела в гостинице, когда отдыхали мы с мужем в отпуске. Мне так понравилось, что решила себе тоже такой заказать. Только вот уже в две фирмы обращались и мне было отказано, что такую мебель они не изготавливают. К кому можно обратиться с таким вопросом?