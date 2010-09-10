Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1945
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Очень хочу в прихожую установить подвесной шкаф. Такой я увидела в гостинице, когда отдыхали мы с мужем в отпуске. Мне так понравилось, что решила себе тоже такой заказать. Только вот уже в две фирмы обращались и мне было отказано, что такую мебель они не изготавливают. К кому можно обратиться с таким вопросом?
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