Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1947
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 11:37

Очень хочу в прихожую установить подвесной шкаф. Такой я увидела в гостинице, когда отдыхали мы с мужем в отпуске. Мне так понравилось, что решила себе тоже такой заказать. Только вот уже в две фирмы обращались и мне было отказано, что такую мебель они не изготавливают. К кому можно обратиться с таким вопросом?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 20:09

Насчет подвесного шкафа в прихожую я вам рекомендую узнать подробнее на lavka-mebel-msk.ru. Потому что эта мастерская занимается изготовлением мебели на заказ. Она берется за любой проект и уж точно своим клиентам не отказывает. Дизайнер, который работает в этой компании подберет для вас индивидуальный проект. Которым вы останетесь очень довольны. Таким образом вам удастся создать уникальное пространство, которое полностью отразит ваш стиль и предпочтения. Я думаю, что шкаф созданный по вашим желаниям будет максимально удобен и полезен в хранение. При этом очень хорошо подчеркнёт дизайн вашего помещения. Так что обратитесь к ним для уточнения всех вопросов.
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