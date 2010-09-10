Мебель
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Мебель
Очень хочу в прихожую установить подвесной шкаф. Такой я увидела в гостинице, когда отдыхали мы с мужем в отпуске. Мне так понравилось, что решила себе тоже такой заказать. Только вот уже в две фирмы обращались и мне было отказано, что такую мебель они не изготавливают. К кому можно обратиться с таким вопросом?
Re: Мебель
Насчет подвесного шкафа в прихожую я вам рекомендую узнать подробнее на lavka-mebel-msk.ru. Потому что эта мастерская занимается изготовлением мебели на заказ. Она берется за любой проект и уж точно своим клиентам не отказывает. Дизайнер, который работает в этой компании подберет для вас индивидуальный проект. Которым вы останетесь очень довольны. Таким образом вам удастся создать уникальное пространство, которое полностью отразит ваш стиль и предпочтения. Я думаю, что шкаф созданный по вашим желаниям будет максимально удобен и полезен в хранение. При этом очень хорошо подчеркнёт дизайн вашего помещения. Так что обратитесь к ним для уточнения всех вопросов.
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