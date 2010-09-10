Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1947
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 14:48

Здравствуйте! Мы собираемся отмечать Масленицу с друзьями. Как вы думаете, стоит ли добавить выездной бар?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 20:37

Здравствуйте! Выездной бар — это как вишенка на торте вашего праздника! Представьте, как ваши друзья наслаждаются коктейлями, обмениваются шутками и смеются. У меня был такой опыт с https://polkovnik-men.ru/povody/na-maslenicu , и это было просто шикарно! Напитки в сочетании с блинами создадут атмосферу настоящего веселья! Вы сможете выбрать как алкогольные, так и безалкогольные коктейли, чтобы каждый нашел что-то по своему вкусу.
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