Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1946 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Кейтеринг Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:37 Здравствуйте! Выездной бар — это как вишенка на торте вашего праздника! Представьте, как ваши друзья наслаждаются коктейлями, обмениваются шутками и смеются. У меня был такой опыт с https://polkovnik-men.ru/povody/na-maslenicu , и это было просто шикарно! Напитки в сочетании с блинами создадут атмосферу настоящего веселья! Вы сможете выбрать как алкогольные, так и безалкогольные коктейли, чтобы каждый нашел что-то по своему вкусу. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»