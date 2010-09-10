Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Здравствуйте! Мы собираемся отмечать Масленицу с друзьями. Как вы думаете, стоит ли добавить выездной бар?
Re: Кейтеринг
Здравствуйте! Выездной бар — это как вишенка на торте вашего праздника! Представьте, как ваши друзья наслаждаются коктейлями, обмениваются шутками и смеются. У меня был такой опыт с https://polkovnik-men.ru/povody/na-maslenicu , и это было просто шикарно! Напитки в сочетании с блинами создадут атмосферу настоящего веселья! Вы сможете выбрать как алкогольные, так и безалкогольные коктейли, чтобы каждый нашел что-то по своему вкусу.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей