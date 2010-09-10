Сообщение zevc » Сегодня, 16:12

К кому можно обратиться за ремонтом станков ЧПУ? Посоветуйте, кто недавно делал ремонт и куда вы обращались? Желательно, чтобы специалисты хорошие были и знали свое дело. А то у нас станок барахлит что-то, вроде наладим, поработает маленько, а потом опять сбой.