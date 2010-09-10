Ремонт станков
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Ремонт станков
К кому можно обратиться за ремонтом станков ЧПУ? Посоветуйте, кто недавно делал ремонт и куда вы обращались? Желательно, чтобы специалисты хорошие были и знали свое дело. А то у нас станок барахлит что-то, вроде наладим, поработает маленько, а потом опять сбой.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость