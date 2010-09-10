Ремонт станков

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1947
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт станков

Сообщение zevc » Вчера, 16:12

К кому можно обратиться за ремонтом станков ЧПУ? Посоветуйте, кто недавно делал ремонт и куда вы обращались? Желательно, чтобы специалисты хорошие были и знали свое дело. А то у нас станок барахлит что-то, вроде наладим, поработает маленько, а потом опять сбой.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт станков

Сообщение klonik » Вчера, 20:42

Ремонт станков ЧПУ не простой и не каждый сможет справиться. На самом деле квалифицированных мастеров, которые знают свою работу не так легко найти. Но все-таки они есть, мы несколько раз за ремонтом обращались в сервисную компанию «Ремимпульс». Если хотите, то можете подробнее тут remimpulse.ru узнать. Они на свои услуги предоставляют гарантию. А стоимость ремонта озвучивают только после полной диагностики станка. На ремонт технику они забирают сами и работают не только по Москве и области, но и по всей России. Попробуйте обратиться к ним, думаю они вам не откажут в ремонте техники.
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