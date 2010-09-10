Сообщение zevc » Вчера, 18:12

Мы собираемся в Казань в ближайший уикенд, и хотелось бы посетить как можно больше интересных мест. Подскажите, где можно выбрать обзорную экскурсию, которая охватывает основные достопримечательности и подходит для короткого пребывания?