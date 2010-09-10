Обзорные экскурсии по Казани

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1947
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обзорные экскурсии по Казани

Сообщение zevc » Вчера, 18:12

Мы собираемся в Казань в ближайший уикенд, и хотелось бы посетить как можно больше интересных мест. Подскажите, где можно выбрать обзорную экскурсию, которая охватывает основные достопримечательности и подходит для короткого пребывания?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1946
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обзорные экскурсии по Казани

Сообщение klonik » Вчера, 19:35

Если у вас ограничено время, то стоит рассмотреть обзорные экскурсии по Казани. Такие экскурсии предлагают насыщенную программу: вы увидите Казанский Кремль, прогуляетесь по старинным улицам города, посетите главные храмы и мечети. Экскурсии подходят для тех, кто хочет за короткое время получить полное представление о городе и его истории.
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