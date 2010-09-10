Сообщение zevc » Вчера, 18:32

Привет, я тут думаю обновить свой автомобиль и мне на глаза попался новый Haval. Вроде бы он набирает популярность, особенно среди женщин, и выглядит стильно. Но я пока не до конца уверена, стоит ли брать его. Может быть, ты что-то про него знаешь или уже тестировала этот бренд? Меня интересуют его надежность, комфорт и, конечно же, цена. Хочу понять, будет ли это хорошим решением для меня.