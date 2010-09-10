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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1948 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 15:53 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить качественный диван для ежедневного сна? Хочется что-то удобное и полезное для спины. Буду благодарна за любые рекомендации! Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1949 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:44 Добрый день! Я недавно искала ортопедический диван и могу поделиться опытом. Обратите внимание на магазин Moon - у них большой выбор диванов с ортопедическим основанием. Я купила там диван и очень довольна - спина перестала болеть по утрам. Качество отличное, цены адекватные. Рекомендую зайти на их сайт и посмотреть ассортимент, уверена, вы найдете подходящий вариант. Вернуться к началу

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