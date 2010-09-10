Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1948
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:53

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить качественный диван для ежедневного сна? Хочется что-то удобное и полезное для спины. Буду благодарна за любые рекомендации!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:44

Добрый день! Я недавно искала ортопедический диван и могу поделиться опытом. Обратите внимание на магазин Moon - у них большой выбор диванов с ортопедическим основанием. Я купила там диван и очень довольна - спина перестала болеть по утрам. Качество отличное, цены адекватные. Рекомендую зайти на их сайт и посмотреть ассортимент, уверена, вы найдете подходящий вариант.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей