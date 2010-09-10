Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить качественный диван для ежедневного сна? Хочется что-то удобное и полезное для спины. Буду благодарна за любые рекомендации!
Re: Подскажите
Добрый день! Я недавно искала ортопедический диван и могу поделиться опытом. Обратите внимание на магазин Moon - у них большой выбор диванов с ортопедическим основанием. Я купила там диван и очень довольна - спина перестала болеть по утрам. Качество отличное, цены адекватные. Рекомендую зайти на их сайт и посмотреть ассортимент, уверена, вы найдете подходящий вариант.
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