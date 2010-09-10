Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1948
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:47

Дорогие мои, кто знает, куда можно направить средний медицинский персонал для повышения квалификации? Сколько сейчас вообще курсы стоят? Как долго нужно будет им учиться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1949
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:16

Здравствуйте! Мы своих медицинских сестер весной в институте медицинского образования обучали https://institut-medicina.ru/. Длительность разная может быть, ведь всё от цели обучения зависит. Минимум – неделя. Но удобно, что дистанционно, поэтому можно и подольше учиться, не спешить. Содержание программ хорошее. Советую.
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