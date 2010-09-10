Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Дорогие мои, кто знает, куда можно направить средний медицинский персонал для повышения квалификации? Сколько сейчас вообще курсы стоят? Как долго нужно будет им учиться?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Мы своих медицинских сестер весной в институте медицинского образования обучали https://institut-medicina.ru/. Длительность разная может быть, ведь всё от цели обучения зависит. Минимум – неделя. Но удобно, что дистанционно, поэтому можно и подольше учиться, не спешить. Содержание программ хорошее. Советую.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей