Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 12 окт 2024, 18:47

Дорогие мои, кто знает, куда можно направить средний медицинский персонал для повышения квалификации? Сколько сейчас вообще курсы стоят? Как долго нужно будет им учиться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1963
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 12 окт 2024, 20:16

Здравствуйте! Мы своих медицинских сестер весной в институте медицинского образования обучали https://institut-medicina.ru/. Длительность разная может быть, ведь всё от цели обучения зависит. Минимум – неделя. Но удобно, что дистанционно, поэтому можно и подольше учиться, не спешить. Содержание программ хорошее. Советую.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Подскажите

Сообщение Upellesin » 37 минут назад

не подскажу
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