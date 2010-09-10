Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вывоз грунта в Санкт-Петербурге? Начинаем строительство, и нужно избавиться от большого количества земли. Важно, чтобы все было легально и экологично. Буду благодарна за любые советы и рекомендации!
Re: Подскажите
Добрый день! Я не так давно решала аналогичную проблему при строительстве загородного дома. Могу поделиться своим опытом. Я обратилась в компанию вывоз грунта спб. Они предоставили полный комплекс услуг: от выемки грунта до его вывоза и утилизации. Все сделали быстро и чисто, предоставили необходимые документы. Что важно, у них есть все разрешения на работу с грунтом, так что можно не беспокоиться о легальности и экологичности процесса. Цены у них вполне разумные, особенно учитывая качество услуг. Рекомендую обратиться к ним - думаю, они смогут помочь вам с вашей задачей и сделают все профессионально.
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