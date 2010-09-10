Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1950
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:10

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вывоз грунта в Санкт-Петербурге? Начинаем строительство, и нужно избавиться от большого количества земли. Важно, чтобы все было легально и экологично. Буду благодарна за любые советы и рекомендации!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1952
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:47

Добрый день! Я не так давно решала аналогичную проблему при строительстве загородного дома. Могу поделиться своим опытом. Я обратилась в компанию вывоз грунта спб. Они предоставили полный комплекс услуг: от выемки грунта до его вывоза и утилизации. Все сделали быстро и чисто, предоставили необходимые документы. Что важно, у них есть все разрешения на работу с грунтом, так что можно не беспокоиться о легальности и экологичности процесса. Цены у них вполне разумные, особенно учитывая качество услуг. Рекомендую обратиться к ним - думаю, они смогут помочь вам с вашей задачей и сделают все профессионально.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей