Сообщение klonik » Сегодня, 16:10

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать вывоз грунта в Санкт-Петербурге? Начинаем строительство, и нужно избавиться от большого количества земли. Важно, чтобы все было легально и экологично. Буду благодарна за любые советы и рекомендации!