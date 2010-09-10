Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Кто в курсе, а наружный блок кондиционера еще дополнительно нужно куда-нибудь помещать? В этом году установили и нам посоветовал установщик лучше приобрести. Но у нас ни один сосед ничего дополнительно не используют. Что скажите по этому поводу?