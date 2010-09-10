Корзина для кондиционера

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1950
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Корзина для кондиционера

Сообщение klonik » Сегодня, 16:34

Кто в курсе, а наружный блок кондиционера еще дополнительно нужно куда-нибудь помещать? В этом году установили и нам посоветовал установщик лучше приобрести. Но у нас ни один сосед ничего дополнительно не используют. Что скажите по этому поводу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1952
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Корзина для кондиционера

Сообщение zevc » Сегодня, 18:56

Если честно, то мне очень нравится когда есть корзина для кондиционера. Все равно смотрится гораздо лучше и аккуратнее. Вообще, во многих городах даже администрация заставляет владельцев прятать наружные блоки кондиционеров в корзины в единый стиль. Чтобы фасад здания смотрелся красиво. Я если честно, то с этим согласна. Потому что если не скрывать в специальные корзины, то жилой дом будем смотреться как производственное помещение. А если все блоки помещены в симпатичные корзины, то сразу здание смотрится по-другому. Тем более сейчас, некоторые производители предлагают разнообразного дизайна корзины.
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