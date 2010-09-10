Подскажите
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Подскажите
Что за блогер Анастасия Речанская? Мне тут коллега по бизнесу порекомендовать почитать ее статьи, а если меня они заинтересуют можно даже записаться на консультацию. Может, кто-нибудь знаком с ней, стоит ее читать?
Re: Подскажите
Бизнес вумен, которая имеет немалый опыт в бизнесе и хорошо разбирается в маркетинговых делах. Она знает, как правильно продвигать бизнес и что вообще делать если прибыли в бизнесе никакой нет. Если хотите, то вот ссылка на ее блог https://anastasia-rechanskaya.ru . Я думаю, что если у вас есть свой бизнес, то статьи Анастасии будут очень интересны вам. Как ваши коллеги сказали она также проводит бесплатную консультацию, правда записываться нужно заранее. Я рекомендую попробовать вам сходить на консультацию или хотя бы начать с прочтения интересных статей. Тем более у нее опыт есть и не маленький в бизнесе. Говорят, что у нее в одно время было пять бизнесов. А сейчас девушка зарабатывает в интернете, помогает другим бизнесменам зарабатывать хорошо.
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