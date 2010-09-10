Сообщение zevc » Вчера, 20:09

Что за блогер Анастасия Речанская? Мне тут коллега по бизнесу порекомендовать почитать ее статьи, а если меня они заинтересуют можно даже записаться на консультацию. Может, кто-нибудь знаком с ней, стоит ее читать?