Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1958
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:14

Нужна проволока сплошного сечения для дуговой сварки. С удовольствием приобрели оптом, сразу большими мотками. Только нам не так важна стоимость изделия сколько качество материала. Если знаете надежного производителя, то буду рада если вы им поделитесь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1956
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:23

У нас в стране лидирующие позиции по сварочным материалам и решениям занимает производитель arcus. Можете у них проволоку посмотреть, а их продукция представлена во множества магазинов. Некоторые позиции даже представлены на ВБ и Озон. Мне кажется, что проволока должна быть и в бывшем Леруа Мерлен. А если вам нужен именно опт, то я вам рекомендую обратиться к производителю напрямую. Как правило, у таких производителей есть отдел продаж куда можно позвонить и заказать на прямую любое количество проволоки или другого материала. Компания известная и на рынке уже очень много лет, поэтому ей можно доверять. Тем боле она поставляет свою продукцию не только на точки в нашей стране, но и в другие страны.
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