Сообщение zevc » Вчера, 20:14

Нужна проволока сплошного сечения для дуговой сварки. С удовольствием приобрели оптом, сразу большими мотками. Только нам не так важна стоимость изделия сколько качество материала. Если знаете надежного производителя, то буду рада если вы им поделитесь.