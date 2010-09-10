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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1958 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:48 Девочки, помогите советом! Хочу порадовать свою собаку новой игрушкой и лакомствами, но не знаю, где лучше купить. Может, кто-то знает хороший зоомагазин с доставкой? Буду рада любым рекомендациям! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1956 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 23:01 Привет! Я недавно делала заказ в интернет-магазине StarPets и осталась очень довольна. У них огромный выбор игрушек и лакомств для собак. Доставка быстрая, а качество товаров отличное. Советую посмотреть их ассортимент. И не забудь про старпетс коды - можно получить неплохую скидку на заказ. Уверена, твоя собака будет в восторге от новых игрушек и вкусняшек! Вернуться к началу

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